Европарламент принял резолюцию о международном трибунале над Лукашенко

Депутаты ЕП обвинили белорусские власти в нарушении прав человека

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также члены белорусского правительства должны быть привлечены к ответственности перед Международным трибуналом и Международным уголовным судом. Об этом сообщается на сайте Европарламента (ЕП).

Депутаты ЕП приняли резолюцию, в которой осудили действия белорусских властей, обвинив их в нарушении прав человека. Кроме того, они осудили участие Минска в российской спецоперации на Украине. «Белоруссия разделяет с Россией ответственность за военные преступления на Украине, за которые Минск должен понести ответственность перед Международным трибуналом и Международным уголовным судом», — подчеркивается в заявлении.

В ЕП также потребовали признать Белоруссию оккупированной территорией. Помимо этого, в заявлении призвали вывести Вооруженные силы России с ее территории.

23 ноября Европарламент также принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Резолюция была принята в ходе голосования членов ЕП.