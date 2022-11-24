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18:30, 24 ноября 2022Бывший СССР

Мэр Харькова получил штраф за использование русского языка

Мэр Харькова Терехов получил штраф за использование русского языка в эфире телемарафона
Игорь Терехов

Игорь Терехов. Фото: Vyacheslav Madiyevskyi / Globallookpress.com

Мэр Харькова Игорь Терехов получил штраф за использование русского языка в эфире национального телемарафона. Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень в Facebook(запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Харьковским городским главой Игорем Тереховым», — написал он.

Омбудсмен уточнил, что за нарушение указанного закона предусмотрен штраф в размере 3400 гривен (около 92 долларов). Кроме того, Кремень издал постановление о «наложении административного взыскания в виде предупреждения» за ведение социальных сетей Терехова не на государственном языке.

27 октября в республике впервые оштрафовали за нарушение закона о государственном языке. На доцента Национального авиационного университета кто-то из студентов написал донос, в котором утверждалось, что он вел пары не на украинском.

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Кристина Есикова
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