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12:57, 27 октября 2022Бывший СССР

Украинского учителя оштрафовали за преподавание не на украинском языке

Учителя с Украины оштрафовали за нарушение закона о государственном языке после доноса

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

На Украине впервые оштрафовали человека за нарушение закона о государственном языке. Им стал доцент Национального авиационного университета после того, как кто-то из студентов написал на преподавателя донос: там говорилось, что он вел пары не на украинском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Мужчине выписали штраф в 3,4 тысячи гривен (примерно 92 доллара). По данным СМИ, 7 сентября на двух парах для студентов 3 курса преподаватель «использовал негосударственный язык».

Отмечается, что в офис языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя за три месяца действия закона о государственном языке поступило более 1,2 тысячи жалоб. Он выписал два штрафа.

С 16 июля на Украине также начали штрафовать чиновников, говорящих на русском языке. К середине июля в стране выявили 25 нарушителей в госструктурах. Административные взыскания за первичное нарушение закона должностным лицом соответствуют штрафу в размере от 3,4 тысячи до 8,5 тысячи гривен.

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Алевтина Запольская
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