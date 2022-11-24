В России возьмут под контроль состояние вечной мерзлоты

В Госдуму внесли проект о создании государственного мониторинга вечной мерзлоты

В России решили взять под контроль состояние вечной мерзлоты. Соответствующий проект федерального закона внесен в Госдуму 24 ноября и размещен в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.

Проект предусматривает внесение изменений в закон «Об охране окружающей среды». Авторы инициативы предложили создать государственный фоновый мониторинг состояния вечной мерзлоты, который предлагается осуществлять на базе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Необходимость и актуальность создания эффективного государственного фонового мониторинга многолетней (вечной) мерзлоты в Российской Федерации, затрагивающей до 65 процентов территории страны, обусловлена наличием государственных стратегических планов по освоению Арктической зоны Российской Федерации и других районов распространения многолетней (вечной) мерзлоты», — сказано в пояснительной записке.

Первый этап реализации этого проекта запланирован на 2023 год. Он предполагает разработку методов и технологий мониторинга состояния вечной мерзлоты. Второй этап намечен на 2024-2025 годы и направлен на реализацию мониторинга на всей территории криолитозоны России.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что Арктика оказывает огромное влияние на глобальный климат. В связи с этим он призвал ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием вечной мерзлоты.