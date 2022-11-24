Молдавия захотела открыть новый морской путь в Европу

Глава МИДЕИ Молдавии Попеску предложил Грузии открыть морской и речной путь между странами

С инициативой расширить торговые отношения между Кишиневом и Тбилиси, открыв новый морской и речной путь, выступил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Нику Попеску по итогам встречи с главой грузинской дипломатии Ильей Дарчиашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

По задумке молдавской стороны, новый маршрут должен начинаться в грузинском порту Поти, пролегать через Черное море и завершаться в порту Джурджулешты, расположенном в 133 километрах от побережья на левом берегу реки Дунай.

«Планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского и речного маршрута между портами Поти и Джурджулешты для доставки коммерческих грузов. Мы настаиваем на развитии наших торговых отношений, а также на содействии в торговле через Молдавию между всем регионом Южного Кавказа и европейским пространством», — сказал Попеску.

Утром 24 ноября сообщалось, что на границе Молдавии и Украины работу остановили десять погранпереходов, причиной стали технические проблемы и нехватка электроэнергии.