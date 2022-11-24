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09:12, 24 ноября 2022Бывший СССР

Большая часть погранпереходов между Украиной и Молдавией перестала работать

10 погранпереходов между Молдавией и Украиной перестали работать из-за нехватки энергии

Фото: Михай Карауш / РИА Новости

На границе Молдавии и Украины работу остановили 10 погранпереходов, причиной стали технические проблемы и нехватка электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на пограничную полицию Молдавии.

«Из-за технических проблем в базах данных, а также в связи с отсутствием электроэнергии с украинской стороны приостановили работу ряд КПП», — сообщили молдавские пограничники.

Среди остановивших свою работу пунктов перехода — «Окница — Сокиряны», «Джурджулешть — Рени», «Чадыр-Лунга — Новые Трояны», «Вулканешть — Виноградовка», «Гриманкауцы — Вашковцы», «Мирное — Табаки», «Долинское — Чишмикиой», «Басарабяска — Серпнево», «Паланка — Маяки — Удобное», «Тудора — Староказачье».

Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова из-за отключения электроэнергии в республике.

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