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18:31, 23 ноября 2022Бывший СССР

МИД Молдавии вызвал российского посла из-за отключения электроэнергии

МИД Молдавии вызвал российского посла Васнецова из-за отключения электроэнергии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова из-за отключения электроэнергии в республике. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Российского дипломата «настоятельно потребовал вызвать в МИД» министр иностранных дел Нику Попеску. Молдавия выразила решительный протест в связи с ударами по объектам гражданской инфраструктуры Украины, которые привели к перебоям в электроснабжении.

«Министерство иностранных дел направило руководителям дипломатических миссий срочное указание проинформировать наших партнеров о серьезном влиянии сложившейся ситуации», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент Молдавии Майя Санду пожаловалась на оставившую страну в темноте Россию. Упрекнув Москву, глава государства подчеркнула, что электроснабжение можно восстановить и госорганы уже работают над этим. Санду добавила, что несмотря на тяжесть сложившейся ситуации единственным путем республики «должен оставаться путь к свободному миру».

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Анжелика Бережная
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