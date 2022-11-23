Президент Молдавии пожаловалась на оставившую страну в темноте Россию

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия оставила страну в темноте

Президент Молдавии Майя Санду пожаловалась в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на оставившую страну в темноте Россию.

Упрекнув Москву, глава государства подчеркнула, что электроснабжение можно восстановить, и госорганы уже работают над этим. «Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», — написала она.

Санду добавила, что несмотря на тяжесть сложившейся ситуации, единственным путем республики «должен оставаться путь к свободному миру».

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в стране произошли массовые отключения электроэнергии. По его словам, часть районов Молдавии остались без света из-за обстрелов украинских объектов инфраструктуры.