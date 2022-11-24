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15:54, 24 ноября 2022Бывший СССР

Латвия разобрала мост на границе с Белоруссией без согласования

В Белоруссии заявили, что Латвия без согласования разобрала мост на границе с республикой

Кадр: CTVBY / YouTube

Латвия без согласования разобрала мост через реку Синюха на Кургане Дружбы, находящемся на стыке границ с Белоруссией и Россией. Об этом заявил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда республики Денис Глебко, передает ТАСС.

«Латвийские власти без согласия белорусской стороны осуществили демонтаж пешеходного моста через реку Синюха, по которой проходит линия государственной границы», — сообщил он.

Глебко уточнил, что Латвия объяснила демонтаж моста обустройством границы в инженерно-техническом отношении. По его словам, это является предлогом, чтобы «потерять и стереть нашу историю». Также он обвинил латвийскую сторону во лжи.

16 ноября белорусский Госпогранкомитет сообщил, что Украина взорвала почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря. Уточнялось, что были заминированы приграничные с Белоруссией территории. Также, как утверждает председатель ведомства Анатолий Лаппо, население, проживающее вблизи границы, находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды.

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Кристина Есикова
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