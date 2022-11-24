Латвия разобрала мост на границе с Белоруссией без согласования

В Белоруссии заявили, что Латвия без согласования разобрала мост на границе с республикой

Латвия без согласования разобрала мост через реку Синюха на Кургане Дружбы, находящемся на стыке границ с Белоруссией и Россией. Об этом заявил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда республики Денис Глебко, передает ТАСС.

«Латвийские власти без согласия белорусской стороны осуществили демонтаж пешеходного моста через реку Синюха, по которой проходит линия государственной границы», — сообщил он.

Глебко уточнил, что Латвия объяснила демонтаж моста обустройством границы в инженерно-техническом отношении. По его словам, это является предлогом, чтобы «потерять и стереть нашу историю». Также он обвинил латвийскую сторону во лжи.

16 ноября белорусский Госпогранкомитет сообщил, что Украина взорвала почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря. Уточнялось, что были заминированы приграничные с Белоруссией территории. Также, как утверждает председатель ведомства Анатолий Лаппо, население, проживающее вблизи границы, находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды.