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12:51, 24 ноября 2022Силовые структуры

Замглавы управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации незаконной миграции

СКР обвинил замглавы УВМ ГУ МВД Москвы Фокина в организации незаконной миграции

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заместителю начальника Управления по вопросам миграции (УВМ) московского ГУ МВД Вячеславу Фокину предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. Об этом в четверг, 24 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По предварительным данным, в 2021 году замглавы управления получил от подконтрольной бизнесменам компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев. Сотрудники ГУМВД просьбу удовлетворили и незаконно оформили приглашения для жителей других стран. Информация о целях их прибытия в документах была указана ложной.

В деле фигурируют бывший замначальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрий Тахтаулов и двое предпринимателей — Андрей Школьников и Виталий Абрамов. В ходе обысков правоохранители обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области осудили украинца, который помогал нелегальным мигрантам.

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Илона Палей
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