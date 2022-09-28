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Организовавшего незаконную миграцию украинца осудили в Белгородской области

В Белгородской области осудили украинца, который помогал нелегальным мигрантам

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Белгородской области осудили гражданина Украины, который помогал въезжать в Россию нелегальным мигрантам. Мужчину задержали на контрольно-пропускном пункте «Логачевка», когда он пешком пытался пройти российско-украинскую границу. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Bel.ru.

По данным издания, фигурант был в международном розыске и занимался организацией незаконного въезда иностранных граждан в Россию. Суд признал его виновным и дал один год колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону осудил на 10 лет колонии строгого режима бывшего начальника отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону Алексея Виноградова за злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток.

Также до этого сообщалось, что сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из Москвы, следователями и оперативниками ФСБ пресекли деятельность группы, организовавшей незаконную миграцию. Соучастники продавали иностранцам поддельные документы, в том числе миграционные карты, паспорта и водительские удостоверения.

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Леонид Микуляк
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