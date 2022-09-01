Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-сотрудника МВД осудили на 10 лет за организацию канала незаконной миграции

В Ростове-на-Дону экс-сотруднику МВД дали 10 лет за незаконную легализацию 500 мигрантов

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону осудил на 10 лет колонии строгого режима бывшего начальника отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону Алексея Виноградова за злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. Об этом в четверг, 1 сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

Также ему в течение пяти лет запретили занимать должности на госслужбе.

По данным ведомства, экс-полицейский организовал канал незаконной миграции из стран СНГ и Закавказья. За регулярные взятки от соучастников Виноградов с помощью поддельных документов помог легализовать более 500 мигрантов. При этом поиском иностранцев занимались его подельники.

В пресс-службе уточнили, что остальные фигуранты были осуждены по статье 322 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В США объяснили провал контрнаступления Киева
Американский конгрессмен обвинил Белый дом в развязывании войны в обществе
Россиянке назначили принудительные работы по делу о гибели дочери актера Конкина
МАГАТЭ решило сохранить постоянное присутствие на ЗАЭС
Туристка поделилась необычным лайфхаком для проживания в отеле и прослыла гением
Названо неожиданное положительное свойство вакцинации против гриппа
Москвич выставил на продажу «счастливую» пятитысячную купюру за миллионы рублей
Здание с работой Бэнкси продадут на аукционе
Появилось видео эвакуации сбитой мусоровозом по пути на линейку в Истре девочки
Визажистка раскрыла способы изменить внешность до неузнаваемости макияжем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.