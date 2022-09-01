Экс-сотрудника МВД осудили на 10 лет за организацию канала незаконной миграции

В Ростове-на-Дону экс-сотруднику МВД дали 10 лет за незаконную легализацию 500 мигрантов

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону осудил на 10 лет колонии строгого режима бывшего начальника отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону Алексея Виноградова за злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. Об этом в четверг, 1 сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

Также ему в течение пяти лет запретили занимать должности на госслужбе.

По данным ведомства, экс-полицейский организовал канал незаконной миграции из стран СНГ и Закавказья. За регулярные взятки от соучастников Виноградов с помощью поддельных документов помог легализовать более 500 мигрантов. При этом поиском иностранцев занимались его подельники.

В пресс-службе уточнили, что остальные фигуранты были осуждены по статье 322 УК РФ («Организация незаконной миграции»).