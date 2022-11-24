Россияне массово устремятся на зимние праздники в два региона на автомобилях

«СберАвто»: россияне массово устремятся на Новый год на автомобилях в Москву

Россияне массово устремились в два региона на автомобилях на зимние праздники — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на поездки в Москву и города Московской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», результаты которого попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, путешествие на Новый год планируют 31 процент россиян. Среди них 16 процентов респондентов хотят поехать в Москву и города Московской области. Столько же опрошенных признались, что намерены провести праздники в городах Золотого кольца, 14 процентов — в Санкт-Петербурге, 13 процентов — в Краснодарском крае.

Кроме того, каждый десятый житель России отправится в Калининград, шесть процентов — на Кавказ, пять процентов — на Урал, по три процента соотечественников готовятся к путешествиям по Ставрополью или Дальнему Востоку.

При этом отмечается, что большинство (42 процента) отечественных туристов доберутся до места отдыха на автомобиле, почти четверть опрошенных (23 процента) выбрали поезд или электричку. Еще 21 процент участников исследования доберутся до места отдыха на самолете, 14 процентов — на автобусе.

Ранее сообщалось, что наиболее бюджетными направлениями для новогоднего отдыха в России названы Нижний Новгород и Вологда. Так, выгодно и интересно встретить Новый год можно в Нижнем Новгороде — стоимость проживания и питания в отеле невысокой категории на человека составит от 1500 до 2000 рублей.

