Перечислены первые симптомы называемого «тихим убийцей» рака

Терапевт Оои назвала первыми симптомами рака яичников вздутие и постоянное чувство сытости

Первыми симптомами рака яичников являются частое вздутие живота и постоянное ощущение сытости, заявила врач-терапевт Стефани Оои. Некоторые другие настораживающие признаки опасного заболевания она перечислила изданию The Sun.

Оои предупредила, главная опасность рака яичников заключается в том, что очевидные симптомы появляются, лишь когда заболевание достигло поздней стадии. За это его и называют «тихим убийцей». Однако несколько, на первый взгляд безобидных, признаков недуга можно заметить и на раннем этапе, если чутко прислушиваться к любым изменениям, происходящим в организме.

Один из первых тревожных симптомов рака яичников проявляется во время еды. Врач рекомендовала женщинам провериться у гинеколога, если они не способны закончить прием пищи или внезапно потеряли аппетит. Также среди ранних признаков болезни она назвала регулярные вздутия и постоянное чувство сытости, напоминающее ощущения после плотного приема пищи.

Оои добавила, боль в спине, животе или во время секса также может сигнализировать о развитии рака яичников. Некоторые женщины также чувствуют себя раздутыми в любую фазу цикла и могут начать терять вес без смены питания или увеличения физических нагрузок.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова предупредила об опасности бесконтрольного приема слабительного. Увлечение данной категорией препаратов может привести к нарушению моторики кишки, ухудшению обмена веществ, усилению запоров, уверена она.