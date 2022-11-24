Девушку в неуместном наряде заставили прикрыться футболкой ради фото на паспорт

TikTok-блогершу @lizziedufault заставили прикрыться футболкой ради фото на паспорт

Блогершу Лизи (фамилия неизвестна) с никнеймом @lizziedufault в неуместном наряде заставили прикрыться футболкой ради фото на паспорт. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что отправилась на съемку для документа в короткой белой майке, однако ее попросили переодеться в соответствии с правилами оформления удостоверения личности. Так, на размещенных кадрах она предстала в серой футболке свободного кроя, которую ей одолжил брат. «Не знала, что для фотографий на паспорт существует дресс-код», — заявила юзерша.

Зрители поделились мнениями о ситуации в комментариях под роликом. «Почему ты не можешь носить белое? На мне была белая майка, а фотографии просто обрезали таким образом, чтобы осталось только мое лицо», «Раньше у нас был большой серый шарф, который мы набрасывали на людей, пришедших в белом. Выглядело на снимке как модная рубашка», «Волосы моей подруги отредактировали с помощью фотошопа, чтобы кадр соответствовал требованиям», — отметили они.

Ранее пользовательница TikTok Мэдди Бретич отправилась фотографироваться на новый паспорт и столкнулась с необходимостью обрезать длинные накладные ресницы.