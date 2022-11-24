Американские «Посейдоны» получат крылатые торпеды

The Drive: противолодочные самолеты P-8A Poseidon получат крылатые торпеды HAAWC

Противолодочные самолеты P-8A Poseidon («Посейдон») американских Военно-морских сил (ВМС) получат крылатые торпеды HAAWC (High Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability). Оружие достигло начальной боевой готовности, пишет The Drive.

HAAWC превращает малогабаритные противолодочные торпеды Mark 54 в оружие дальнего действия, которое можно оперативно доставить к цели. В августе ВМС США заключили с компанией Boeing контракт на производство комплектов HAAWC на сумму 121,4 миллиона долларов.

Боеприпас оснащают крыльями Air Launch Accessory (ALA), которые раскрываются в полете. Это позволяет направить торпеду к цели с помощью инерциальной навигации или GPS. При подлете к цели торпеда отсоединяется от ALA и падает в воду с парашютом.

Отмечается, что комплект HAAWC получил крылья, которые также используют на крылатых ракетах AGM-84H/K Standoff Land Attack Missile-Expanded Response (SLAM-ER). Система наведения крылатой торпеды основана на той, которую используют в комплекте Joint Direct Attack Munition (JDAM). Также в состав комплекта HAAWC входит канал передачи данных, позволяющий корректировать курс торпеды в полете.

Ранее издание The Drive писало, что ВМС США получат новые высокоскоростные мишени, в которые превратят устаревшие ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missiles (HARM).