Польша убедила Венгрию принять Финляндию и Швецию в НАТО

Премьер Польши Моравецкий убедил Венгрию принять Финляндию и Швецию в НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и убедил его ратифицировать договор о принятии Финляндии и Швеции в состав НАТО. Орбан пообещал, что сделает это, сообщает Reuters.

«Я попросил премьер-министра Орбана ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО как можно скорее. Он пообещал, что сделает это на первой же парламентской сессии в наступающем году», — отметил Моравецкий. Таким образом, Венгрия может ратифицировать договор уже через месяц.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом говорил, что Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство. Он напомнил, что вступление стран в альянс утвердили уже 28 из 30 стран. Тем не менее, им также нужно выполнить условия Турции для завершения процесса (одним из них и является антитеррористическая политика, направленная против курдских формирований, с которыми борются турецкие власти).