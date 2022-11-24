Пушилин заявил о продвижении российских войск по нескольким направлениям в ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении российских войск по нескольким направлениям

Российские войска продвинулись по нескольким направлениям в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава региона Денис Пушилин.

«Продвижения по фронтам есть: на авдеевском направлении, на марьинском направлении и на угледарском направлении», — рассказал он.

По его словам, при этом говорить в настоящее время о снижении числа обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не приходится. Пушилин сообщил, что от ударов страдают жители ДНР, в том числе Донецка, Горловки и Ясиноватой.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска добились успехов на павловском и угледарском направлениях. «Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — заявил глава республики.

