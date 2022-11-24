Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:04, 24 ноября 2022Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре назвали количество заблокированных фейков о спецоперации

Роскомнадзор заблокировал 20 тысяч фейков о спецоперации в третьем квартале

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Роскомнадзор в третьем квартале заблокировал 89 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией, в том числе 20 тысяч фейков о специальной военной операции на Украине. Количество материалов, к которым был ограничен доступ, регулятор назвал в своем Telegram-канале.

«В третьем квартале 2022 года на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 тысяч интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уведомило ведомство.

В частности, былы удалены 22 тысячи материалов с пронаркотическим контентом, 20 тысяч материалов с азартными играми и 20 тысяч фейков о специальной военной операции.

На основании судебных решений Роскомнадзор в третьем квартале внес в Единый реестр запрещенной информации более 29,2 тысячи ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом, добавили в ведомстве.

26 октября член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Александр Башкин предложил разрешить Роскомнадзору самостоятельно блокировать фейки, без решения прокуратуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
ООН займется расследованием нарушений прав человека на протестах в Иране
Европарламент принял резолюцию о международном трибунале над Лукашенко
В Минцифры пригрозили лишить аккредитации почти половину IT-компаний
Жертвы миллиардера-педофила обвинили крупнейшие банки в пособничестве
МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
Сборная Португалии обыграла Гану в матче чемпионата мира-2022
Описаны последствия изменения климата для России
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Италия ужесточила процесс выдачи виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.