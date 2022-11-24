В Роскомнадзоре назвали количество заблокированных фейков о спецоперации

Роскомнадзор заблокировал 20 тысяч фейков о спецоперации в третьем квартале

Роскомнадзор в третьем квартале заблокировал 89 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией, в том числе 20 тысяч фейков о специальной военной операции на Украине. Количество материалов, к которым был ограничен доступ, регулятор назвал в своем Telegram-канале.

«В третьем квартале 2022 года на основании решений уполномоченных органов государственной власти, поступивших в Роскомнадзор, заблокировано или удалено более 89 тысяч интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уведомило ведомство.

В частности, былы удалены 22 тысячи материалов с пронаркотическим контентом, 20 тысяч материалов с азартными играми и 20 тысяч фейков о специальной военной операции.

На основании судебных решений Роскомнадзор в третьем квартале внес в Единый реестр запрещенной информации более 29,2 тысячи ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом, добавили в ведомстве.

26 октября член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Александр Башкин предложил разрешить Роскомнадзору самостоятельно блокировать фейки, без решения прокуратуры.