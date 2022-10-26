Роскомнадзору предложили разрешить самостоятельно блокировать фейки

Сенатор Башкин предложил разрешить Роскомнадзору блокировать фейки без решения прокуратуры

Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Александр Башкин предложил разрешить Роскомнадзору самостоятельно блокировать фейки без решения прокуратуры. Его слова передает РИА Новости.

Башкин предложил в текущих условиях наделить регулятор правом самостоятельно ограничивать доступ к фейкам без решения прокуратуры. Помимо этого, он также призвал обсудить ответственность по КоАП для администраторов соцсетей за отсутствие контроля контента.

«Вы говорите, что операторы обязаны заниматься самоконтролем контента, но нет ответственности. Может быть, посмотреть административный кодекс — чтобы установить административную ответственность на тех провайдеров и операторов, которые не занимаются самоцензурой, самоконтролем», — заявил сенатор.

Ранее Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о частичной мобилизации. В ведомстве отметили, что распространение ложной информации в сети повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов. Регулятор призвал информационные ресурсы пользоваться официальными источниками при освещении мобилизационных мероприятий на территории РФ.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.