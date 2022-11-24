Школьника отстранили от занятий из-за прически как у известного футболиста

Британского школьника Альфи Рэнса отстранили от занятий из-за прически как у Роналдо

Ученика Альфи Рэнса отстранили от занятий в школе Sirius West Academy в Халле, Англия, из-за прически как у известного футболиста. Соответствующую информацию приводит Hull Live.

Отмечается, что 12-летний мальчик сделал стрижку, которую ранее носил чемпион мира, бразильский футболист Роналдо. Так, он сбрил волосы на голове, оставив густую короткую челку. Однако преподаватели оказались против преображения школьника. Они позвонили его матери Эмме Шоу, заявив, что отправляют ее сына домой за нарушение правил учебного заведения.

В свою очередь женщина рассказала, что не хочет заставлять ребенка менять имидж, чтобы его не расстраивать. Кроме того, она отметила, что внешний вид мальчика не сказывается на его обучении. «Роналду — один из любимых игроков моего сына, к тому же сейчас проходит чемпионат мира. Когда я была подростком, знаменитости также задавали тренды — мы сходили с ума по звездам. (...) Друзьям Альфи понравилась стрижка, и это сделало его по-настоящему счастливым и уверенным в себе. Сыну хочется посещать школу, но ему не разрешат вернуться, пока он не сбреет все волосы. Это смешно, потому что прическа никоим образом не влияет на его учебу», — подчеркнула британка.

Ранее в сентябре сообщалось, что руководство средней католической школы Джона Пола в Калгурли, Австралия, отстранило мальчика на месяц от уроков из-за стрижки в стиле 1980-х годов.