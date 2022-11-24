Названы способы спасти бытовую технику от накипи и ржавчины

Технический специалист Богун: бороться с накипью можно с помощью разных кислот

Бороться с накипью на бытовых приборах можно с помощью слабого раствора уксусной кислоты, посоветовал технический специалист сервисного центра BWT Павел Богун. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы спасти технику от накипи и ржавчины.

Накипь значительно ухудшает работу всех нагревательных приборов, включая чайники и котлы. Например, теплоотдача батарей, пораженных накипью, снижается на 15-20 процентов, пояснил Богун. Ржавчина же приводит к ускорению коррозий и портит не только внешний вид, но и оборудование в целом. Например, из-за отложений на стенках и начавшейся коррозии ржавая вода из бойлера может за несколько месяцев вывести его из строя, предупредил он.

«Удалить отложения накипи в бытовых приборах, таких как чайник или бойлер, можно слабым раствором уксусной, лимонной или щавелевой кислоты. Они частично растворяют соли жесткости и разрыхляют остатки так, что их можно счистить», — дал совет Богун.

Эксперт добавил, что существуют методы предотвратить образование накипи и ржавчины на бытовых приборах. По его словам, в воду можно добавлять ингибиторы накипи. Однако в этом случае образуются вещества, которые запрещено употреблять для приготовления напитков и пищи, предупредил Богун.

Накипь или соли жесткости — это белые отложения, иногда имеющие желтый оттенок, появляются из-за содержания в воде карбонатов кальция и магния. Ржавчина появляется из-за окиси железа Павел Богун эксперт

Эксперт рассказал, что самый эффективный способ очистить воду от солей жесткости — это ионный обмен. В процессе смягчения вода проходит через фильтр со специальной ионообменной смолой, задерживающей ионы кальция и магния. «Сейчас выпускают много компактных автоматических установок для бытового применения», — добавил собеседник «Ленты.ру».

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