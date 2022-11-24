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12:00, 24 ноября 2022Мир

Россия назвала истинную цель американских биолабораторий на Украине

Замглавы МИД РФ Рябков назвал целью США на Украине разработку биологического оружия

Фото: Reuters

В самой непосредственной близости от границ России ведется работа по разработке биологического оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Американцам есть что скрывать в их военно-биологической деятельности на Украине. Цель понятна — предотвратить любую возможность раскрытия истинного характера и задач, стоящих перед военно-биологическими программами США», — сказал он на брифинге.

По его словам, данные исследования на Украине финансируются военными ведомствами третьих стран, и к ним подключаются иностранные эксперты.

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Рябков добавил, что для России неприемлема такая ситуация, которая рассматривается исключительно как угроза национальной безопасности. Дипломат подчеркнул, что Россия будет и дальше бороться с военно-биологической деятельностью США.

Ранее Россия подала жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия. Министерством обороны России была проведена презентация, из которой следует, что Соединенные Штаты выделили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на территории Украины. Отмечается, что они участвовали в американской военно-биологической программе.

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Валентина ШварцманГлеб Бажуткин
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