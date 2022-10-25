Россия подала жалобу в Совбез ООН на США и Украину

Россия подала жалобу в СБ ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биооружия

Россия подала жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, пишет РИА Новости.

Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Соединенные Штаты выделили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведение заседания СБ ООН по биолабораториям на Украине. В разговоре с журналистами дипломат отметил, что российская сторона также просит провести заседание Совбеза ООН в связи с выдвинутыми в адрес Ирана обвинениями в поставках России беспилотников.

