Силовые структуры
Неизвестный открыл стрельбу по людям на улице в Крымске
В Крымске неизвестный мужчина с ружьем открыл стрельбу по людям возле торгового центра
В Крымске неизвестный с ружьем открыл стрельбу по людям возле торгового центра «Славянский». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, мужчина сначала убил одного прохожего на улице Синева, после чего покончил с собой. Также еще один человек получил ранения.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего.
10 ноября сообщалось, что в аэропорту Домодедово неизвестные открыли огонь по машине и похитили крупную сумму денег.