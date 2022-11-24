Неизвестный открыл стрельбу по людям на улице в Крымске

В Крымске неизвестный мужчина с ружьем открыл стрельбу по людям возле торгового центра

В Крымске неизвестный с ружьем открыл стрельбу по людям возле торгового центра «Славянский». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчина сначала убил одного прохожего на улице Синева, после чего покончил с собой. Также еще один человек получил ранения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего.

10 ноября сообщалось, что в аэропорту Домодедово неизвестные открыли огонь по машине и похитили крупную сумму денег.