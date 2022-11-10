Неизвестные открыли стрельбу по машине и похитили деньги в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово неизвестные открыли огонь по машине и похитили крупную сумму денег

В аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, неизвестные открыли огонь по машине Lexus и похитили крупную сумму денег. Затем они уехали с места происшествия на внедорожнике Chevrolet Tahoe.

Отмечается, что фигурантов разыскивают. Кроме того, объявлен план «Перехват».

Ранее стало известно, что в Хабаровске 37-летнего россиянина осудили на четыре года за стрельбу в оппонента из травматического оружия.