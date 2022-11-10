Раскрыты подробности ограбления со стрельбой в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово преступники ограбили двух граждан Киргизии на 4 миллиона долларов

Неизвестные открыли стрельбу по машине и похитили деньги в аэропорту Домодедово

Начало событий в новости Неизвестные открыли стрельбу по машине и похитили деньги в аэропорту Домодедово

Жертвами вооруженного ограбления со стрельбой, произошедшего в московском аэропорту Домодедово, стали двое мужчин, у которых преступники похитили четыре миллиона долларов. Подробности инцидента ТАСС раскрыл источник в правоохранительных органах.

По его словам, грабители были вооружены автоматами. Они подкараулили потерпевших у выхода из здания аэропорта и отобрали сумки с наличностью. После ограбления преступники угнали два автомобиля Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позже бросили в лесу и пересели в машину марки Chevrolet Tahoe.

В настоящее время полицейские ведут розыск грабителей. Пострадавшие являются гражданами Киргизии, прилетевшими в Москвы с деньгами для покупки бизнеса, уточняет Baza.

10 ноября сообщалось, что в аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой. Был объявлен план «Перехват».