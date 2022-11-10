В МВД рассказали детали вооруженного ограбления в аэропорту Домодедово

МВД: грабители похитили в аэропорту Домодедово прилетевших из Бишкека людей и увезли в лес

Начало событий в новости Раскрыты подробности ограбления со стрельбой в аэропорту Домодедово

В московском аэропорту Домодедово грабители в масках и с автоматами напали на граждан Киргизии, прилетевших из Бишкека, и увезли их на машинах. Об этом РИА Новости рассказали в МВД, раскрыв детали вооруженного ограбления.

Позже похищенных людей полицейские нашли в лесу. Похищено также четыре миллиона долларов.

Преступление совершено на привокзальной площади вооруженной группой. Их розыском в настоящее время занимаются полицейские.

Ранее 10 ноября сообщалось, что ограблению были подвергнуты двое граждан Киргизии. Преступники с автоматами подкараулили потерпевших у выхода из здания аэропорта и отобрали сумки с наличностью. После ограбления преступники угнали два автомобиля Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позже бросили в лесу и пересели в машину марки Chevrolet Tahoe.

Пострадавшие граждане Киргизии прилетели в Москву с деньгами для покупки бизнеса.