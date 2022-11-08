Россиянин взял из машины травматический пистолет и выстрелил в голову оппоненту

В Хабаровске осудили на четыре года мужчину, выстрелившего в голову оппоненту из пистолета

В Хабаровске 37-летнего россиянина осудили на четыре года за стрельбу в оппонента из травматического оружия. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 11 апреля прошлого года мужчины поссорились в одном из развлекательных центров города. После этого они вышли на парковку и продолжили выяснять отношения. В ходе конфликта фигурант достал из машины травматический пистолет и выстрелил в голову оппонента.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Во время расследования сотрудники СКР допросили свидетелей, были проведены судебные экспертизы и очные ставки. В результате стрелявшему было предъявлено обвинение.

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