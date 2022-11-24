Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:28, 24 ноября 2022Среда обитания

Россияне стали чаще интересоваться арендой жилья в одной пляжной стране

Thailand-Real.Estate: спрос россиян на аренду жилья в Таиланде увеличился на 44,4 процента

Фото: Savelie Antipov / Unsplash

В октябре 2022 года спрос со стороны россиян на аренду недвижимости в Таиланде вырос на 44,4 процента относительно сентября. О том, что граждане России стали чаще интересоваться съемом жилья в этой пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Thailand-Real.Estate.

Специалисты отметили, что количество запросов россиян, связанных с арендой недвижимости в Таиланде, растет четыре месяца подряд. Рекордная положительная динамика в нынешнем году за месяц при этом составила 98 процентов и наблюдалась в сентябре.

Количество обращений со стороны россиян в октябре 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличилось на 497,19 процента. Всего за период с января по октябрь текущего года показатель вырос на 198,56 процента относительно десяти месяцев предыдущего года.

Ранее в ноябре аналитики портала Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что в десятом месяце 2022 года россияне бросились скупать жилье в Таиланде. По данным экспертов, их спрос на недвижимость в этой стране вырос почти на 11 процентов по сравнению с сентябрем.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
ООН займется расследованием нарушений прав человека на протестах в Иране
Европарламент принял резолюцию о международном трибунале над Лукашенко
В Минцифры пригрозили лишить аккредитации почти половину IT-компаний
Жертвы миллиардера-педофила обвинили крупнейшие банки в пособничестве
МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
Сборная Португалии обыграла Гану в матче чемпионата мира-2022
Описаны последствия изменения климата для России
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Италия ужесточила процесс выдачи виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.