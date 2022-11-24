Россияне стали чаще интересоваться арендой жилья в одной пляжной стране

Thailand-Real.Estate: спрос россиян на аренду жилья в Таиланде увеличился на 44,4 процента

В октябре 2022 года спрос со стороны россиян на аренду недвижимости в Таиланде вырос на 44,4 процента относительно сентября. О том, что граждане России стали чаще интересоваться съемом жилья в этой пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Thailand-Real.Estate.

Специалисты отметили, что количество запросов россиян, связанных с арендой недвижимости в Таиланде, растет четыре месяца подряд. Рекордная положительная динамика в нынешнем году за месяц при этом составила 98 процентов и наблюдалась в сентябре.

Количество обращений со стороны россиян в октябре 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличилось на 497,19 процента. Всего за период с января по октябрь текущего года показатель вырос на 198,56 процента относительно десяти месяцев предыдущего года.

Ранее в ноябре аналитики портала Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что в десятом месяце 2022 года россияне бросились скупать жилье в Таиланде. По данным экспертов, их спрос на недвижимость в этой стране вырос почти на 11 процентов по сравнению с сентябрем.