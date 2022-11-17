Россияне бросились скупать жилье в одной стране

Thailand-Real.Estate: спрос россиян на жилье в Таиланде вырос на 11 процентов

В октябре 2022 года россияне бросились скупать жилье в Таиланде — спрос на недвижимость в этой стране вырос почти на 11 процентов по сравнению с сентябрем. К такому выводу пришли аналитики портала Thailand-Real.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, интерес граждан России к приобретению объектов в королевстве растет три месяца подряд. При этом в рамках трехмесячного периода в сентябре был зафиксирован рекордный рост количества обращений — плюс 132 процента относительно августа.

Значительным оказался и прирост запросов в октябре по сравнению с тем же месяцем в 2021 году — плюс 269,79 процента. В целом за десять месяцев текущего года спрос россиян на покупку жилья в Таиланде увеличился на 107,59 процента относительно аналогичного периода в 2021-м.

Больше всего обращений о приобретении недвижимости, по данным Thailand-Real.Estate, поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В первую пятерку в октябре-ноябре также вошли Мытищи и Нижний Новгород. Главными критериями россиян при выборе объектов аналитики назвали стоимость и локацию.

Ранее специалисты выяснили, что спрос жителей российских мегаполисов на покупку жилья в Таиланде в октябре-ноябре 2022 года вырос почти в два раза по сравнению с маем-июнем. Больше всего обращений направили из Москвы — на долю клиентов из столицы пришлось 49,2 процента.