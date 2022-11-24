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16:31, 24 ноября 2022Россия

В одном из городов Запорожской области возникли перебои с электричеством

Врио Запорожской области Балицкий заявил о перебоях с электричеством в Энергодаре

Фото: РИА Новости

В одном из городов Запорожской области — Энергодаре — возникли перебои с электричеством. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Проходят веерные отключения электроэнергии. Специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин», — написал он.

Он также рассказал, что на малой мощности работу продолжают пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. «Отопление в городе обеспечивают дизель-генераторы», — добавил врио губернатора.

21 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали ЗАЭС артиллерийскими снарядами НАТО.

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Евгения Куликова
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