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15:11, 25 ноября 2022Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидкой до 50 процентов

«Аэрофлот» с 25 ноября запустил распродажу авиабилетов со скидкой 50 процентов

Фото: Shutterstock

Самый крупный российский авиаперевозчик «Аэрофлот» запустил масштабную распродажу билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Акция продлится с 25 по 27 ноября, пассажиры смогут купить билеты со скидкой 50 процентов на период полетов с 28 ноября 2022 года по 25 марта 2023 года. Спецпредложение распространяется на тарифы экономкласса «Оптимум» (с включенным в перевозку багажом) и «Лайт» (без багажа) на прямые перелеты компаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».

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Например, билет из Москвы в Санкт-Петербург можно найти по цене от 2,3 тысячи рублей, в Казань — от 3,1 тысячи, в Екатеринбург — от 3,5 тысячи. Из Северной столицы в Сочи получится улететь минимум за 4,4 тысячи рублей, в Красноярск — 8,5 тысячи. Авиабилет по маршруту Сочи — Баку обойдется в 8,4 тысячи рублей, а из Екатеринбурга на Гоа — в 18,3 тысячи.

Отмечается, что акция не суммируется с другими скидками. Авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее в честь ежегодной акции «черная пятница» туроператоры анонсировали глобальную распродажу туров по России и за рубеж. Так, Pegas Touristik предлагает путешественникам скидки до 50 процентов на поездки по стране, до 40 процентов — в Турцию, на Кубу и в Венесуэлу, до 35 процентов — на туры в Египет и до 25 процентов — в Таиланд, Вьетнам и ОАЭ.

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Валентина Процкова
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