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15:49, 24 ноября 2022Путешествия

Россиянам предложили туры по России и за рубеж со скидками до 50 процентов

АТОР: в честь «черной пятницы» туроператоры анонсировали распродажу туров за рубеж

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В честь ежегодной акции «черная пятница» туроператоры анонсировали глобальную распродажу туров по России и за рубеж. Путевки со скидками россиянам предложили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что большинство спецпредложений начнут действовать в ночь с 24 на 25 ноября, однако некоторые туристические компании заранее запустили распродажу. Так, Pegas Touristik предлагает путешественникам скидки до 50 процентов на поездки по стране, до 40 процентов — в Турцию, на Кубу и в Венесуэлу, до 35 процентов — на туры в Египет и до 25 процентов — в Таиланд, Вьетнам и ОАЭ.

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Клиенты компании Pac Group при бронировании путевок c 22 по 25 ноября смогут получить скидку от 30 до 40 процентов. Специальные цены предусмотрены на отдых в Турции, на Мальдивах и Сейшелах. У туроператора «Скан Тур» можно найти скидки до 20 процентов на новогодние туры в Карелию, Вологду, Великий Новгород или Псков. Внести предоплату необходимо с 23 ноября по 30 ноября 2022 года.

Компания Fun&Sun также анонсировала запуск акции — размер предлагаемых скидок зависит от общей стоимости тура. Так, при покупке путевки с тарифом «Стандарт» возможна скидка до шести тысяч рублей, при стоимости отдыха от 120 тысяч рублей дисконт составит 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что российская компания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов стоимостью от 999 рублей по популярным направлениям внутри страны. Сроки акции установлены с 25 по 27 ноября. Спецпредложение распространяется на перелеты, которые состоятся с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.

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Валентина Процкова
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