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12:23, 25 ноября 2022Россия

Аксенов отреагировал на заявления Киева о гибели иранских инструкторов в Крыму

Аксенов счел бредовыми заявления Киева о гибели иранских инструкторов в Крыму
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов счел бредовыми заявления властей Киева о гибели иранских инструкторов на территории полуострова. Его реакция приводится в Telegram-канале.

По его мнению, киевские власти выдумали эту историю, чтобы привлечь внимание Запада. «Трудно сказать, что это — запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима», — написал Аксенов.

Глава Крыма допустил, что «фантазии» представителей киевской власти могут этим не ограничиться.

До этого секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что в Крыму якобы были убиты некие инструкторы из Ирана.

Ранее Аксенов в ответ на слова Данилова об исчезновении русского языка сообщил, что, скорее, не станет самой Украины. По словам секретаря СНБО, русский язык является элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев.

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Анна Щербакова
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