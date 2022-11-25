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22:07, 25 ноября 2022Россия

Стало известно о назначении нового председателя правительства Херсонской области

Андрея Алексеенко назначили председателем правительства Херсонской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Пресс-служба правительства Херсонской области сообщила о назначении Андрея Алексеенко новым председателем правительства региона. Отмечается, что его предшественник Сергей Елисеев вернется в Калининградскую область, передает РИА Новости.

«Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко», — сказано в сообщении.

Бывший глава региона Елисеев передаст свои дела преемнику, закончит командировку и вернется в Калининградскую область.

Ранее российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Харьковской областях. Кроме того, были сбиты четыре беспилотника ВСУ возле Благовещенска в Донецкой народной республике и в районе Новопокровки в Запорожской области.

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Марина Совина
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