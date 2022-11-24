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13:51, 24 ноября 2022Россия

Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Херсонской области

Минобороны заявило об ударах по пунктам управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что Вооруженные силы России поразили пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе города Шевченково и 57-й горно-штурмовой бригады возле поселка Казацкое. Кроме того, был нанесен удар по огневым позициям 63 артиллерийских подразделений, а также по 152 районам с живой силой и военной техникой противника.

Коношенков добавил, что за сутки также были сбиты четыре беспилотника ВСУ возле Благовещенска в Донецкой народной республике и в районе Новопокровки в Запорожской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7340 единиц военной автомобильной спецтехники, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6791 бронемашину, 390 зенитных ракетных комплексов, 2558 беспилотников, 333 самолета и 177 вертолетов.

Ранее ведомство показало видео боевого вылета многоцелевых истребителей Су-35С. На кадрах видно, как самолет поднимается выше линии облаков, что позволяет ему скрыться с линии удара систем противовоздушной обороны противника. После этого истребитель выпускает несколько ракет по намеченным целям.

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Константин Лысяков
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