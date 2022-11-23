Минобороны России показало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей

Минобороны России опубликовало видео боевого вылета многоцелевых истребителей Су-35С ВКС

Министерство обороны России опубликовало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС). Видео выложено в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На публикуемых кадрах видно, как истребитель взлетает с военного аэродрома, поднимается выше линии облаков, что помогает ему уйти от возможного удара систем противовоздушной обороны противника, и выпускает несколько ракет по намеченным целям.

После пилот истребителя пролетает над местностью, и из его кабины виден поднимающийся от земли дым, свидетельствующий о попадании ракеты в цель.

«Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса», — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле города Вольнянска в Запорожской области.