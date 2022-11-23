Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 23 ноября 2022Россия

Российская авиация нанесла удар по пункту управления ВСУ в Запорожской области

Минобороны заявило о поражении пункта управления ВСУ в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле города Вольнянска в Запорожской области. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили огневые позиции 72 артиллерийских подразделений, а также 144 района с живой силой и военной техникой противника, добавил Конашенков.

В Минобороны также рассказали об уничтожении в районе Вольнянска склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Также был нанесен удар по аналогичному объекту противника в районе Червонопоповки в Луганской народной республике.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 7329 единиц военной автомобильной спецтехники, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, 901 боевую машину реактивных систем залпового огня, 6782 бронемашины, 390 зенитных ракетных комплексов, 2554 беспилотника, 333 самолета и 177 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей Су-35С. На записи видно, как самолет поднимается выше линии облаков, что позволяет ему скрыться с линии удара систем противовоздушной обороны противника. После этого истребитель выпускает несколько ракет по намеченным целям.

.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении
Акции «Манчестер Юнайтед» подскочили на фоне ухода Роналду
Эстония заморозила активы российских олигархов
Минобороны России показало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей
Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ у месторождений в Черном море
Зеленский отреагировал на признание России страной-спонсором терроризма
Дане Милохину попросили запретить въезд в Россию
Новые iPhone оказались в дефиците
Еврокомиссия пригласила Сербию и Косово на переговоры
Российская авиация нанесла удар по пункту управления ВСУ в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.