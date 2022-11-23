Российская авиация нанесла удар по пункту управления ВСУ в Запорожской области

Минобороны заявило о поражении пункта управления ВСУ в Запорожской области

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле города Вольнянска в Запорожской области. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили огневые позиции 72 артиллерийских подразделений, а также 144 района с живой силой и военной техникой противника, добавил Конашенков.

В Минобороны также рассказали об уничтожении в районе Вольнянска склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Также был нанесен удар по аналогичному объекту противника в районе Червонопоповки в Луганской народной республике.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 7329 единиц военной автомобильной спецтехники, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, 901 боевую машину реактивных систем залпового огня, 6782 бронемашины, 390 зенитных ракетных комплексов, 2554 беспилотника, 333 самолета и 177 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей Су-35С. На записи видно, как самолет поднимается выше линии облаков, что позволяет ему скрыться с линии удара систем противовоздушной обороны противника. После этого истребитель выпускает несколько ракет по намеченным целям.

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