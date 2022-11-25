Разработан рассчитывающий риск вымирания видов алгоритм

ТАСС: в России создали рассчитывающий риск вымирания видов животных и растений алгоритм

Российские специалисты в совместной работе с коллегами из европейских стран создали алгоритм, позволяющий рассчитать риск вымирания определенных видов животных и растений, а также влияние изменений климата на местные экосистемы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский научный фонд (РНФ).

В целом этот проект объединяет в себе три менее масштабные модели, в которых представлены преображения в энергетическом балансе Земли, ареалах обитания животных и соперничество за природные ресурсы. Теперь удалось проследить нынешние и будущие климатические трансформации и их влияние на флору и фауну.

Чтобы проверить точность нового метода, авторы применили разработку для изучения последствий меняющихся погодных условий на растительный покров, а также видовое разнообразие на территории современной Европы 16-4 миллионов лет назад. Серьезное похолодание тогда привело к гибели многих экосистем.

Выяснилось, что в случае стремительных изменений климата даже такие стабильные биогеоценозы, как в тайге и в лиственных лесах, быстро раздробляются на менее крупные системы. Однако подобные последствия наступают только при преодолении определенной планки, в обратной же ситуации большие экосистемы обладают более выраженными адаптивными свойствами.

Недавно в Европе во время эпохи оледенения эта планка была пройдена, что привело к распаду местных растительных экосистем из-за резкого снижения температуры. Специалисты считают, что в результате глобального потепления подобный процесс ждет многие биосистемы.

