В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 3 декабря

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) снова продлило режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 3 декабря. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 воздушных гаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В агентстве порекомендовали российским авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам с использованием доступных авиагаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее стало известно, что отечественные туристы массово проявили интерес к отдыху на популярных курортах Таиланда — Пхукете и Паттайе. По словам председателя Совета по туризму провинции Чонбури Танета Супорнсахасрунгси, что чартерные рейсы, запущенные несколькими российскими авиакомпаниями, заполняются очень хорошо.

