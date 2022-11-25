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09:04, 25 ноября 2022Путешествия

В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 3 декабря

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) снова продлило режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 3 декабря. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 воздушных гаваней страны. Среди них аэропорты АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, ГеленджикаКраснодараКурскаЛипецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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В агентстве порекомендовали российским авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам с использованием доступных авиагаваней в СочиВолгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее стало известно, что отечественные туристы массово проявили интерес к отдыху на популярных курортах Таиланда — Пхукете и Паттайе. По словам председателя Совета по туризму провинции Чонбури Танета Супорнсахасрунгси, что чартерные рейсы, запущенные несколькими российскими авиакомпаниями, заполняются очень хорошо. 

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Валентина Процкова
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