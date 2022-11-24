Стало известно о массовом желании россиян улететь в одну азиатскую страну

The Thaiger: число российских туристов в Таиланде до конца 2022 года достигнет миллиона

Российские туристы массово проявили интерес к отдыху на популярных курортах Таиланда — Пхукете и Паттайе. О росте числа россиян, желающих улететь в азиатскую страну в зимние месяцы, заявил председатель Совета по туризму провинции Чонбури Танет Супорнсахасрунгси, пишет The Thaiger.

Собеседник издания сообщил, что чартерные рейсы, запущенные несколькими российскими авиакомпаниями, заполняются очень хорошо. «С 26 ноября авиакомпания Azur Air начнет выполнять чартеры из России в Паттайю на самолетах Boeing-757. Они смогут вместить около 202 пассажиров, в результате число туристов в Паттайе значительно возрастет», — пояснил чиновник.

Таиланд ожидает, что к концу 2022 года количество въехавших в страну россиян возрастет до одного миллиона человек. Также Супорнсахасрунгси выразил надежду, что заполняемость отелей и гостиниц в Паттайе с присутствием путешественников из России подскочит до 60 процентов. В настоящее время этот показатель составляет примерно 40-50 процентов.

Ранее сообщалось, что в ноябре Россия стала лидером по количеству прибывающих на Пхукет туристов. За первые десять дней месяца на популярный курорт Азии отправились рекордные 18,3 тысячи россиян.