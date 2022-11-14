Россияне стали лидерами по количеству приезжающих на Пхукет туристов

The Thaiger: Россия стала лидером по количеству прибывающих на Пхукет туристов в ноябре

В ноябре Россия стала лидером по количеству приезжающих на Пхукет туристов. Об этом пишет портал The Thaiger.

С 1 по 10 ноября популярный азиатский курорт посетили рекордные 18,3 тысячи россиян. По данным издания, такой резкий рост турпотока связан с восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Таиландом.

На второй строчке рейтинга расположилась Индия, откуда приехало 8,9 тысячи туристов. Замыкает тройку лидеров Австралия — оттуда на Пхукет прибыло 5,2 тысячи путешественников.

В рейтинг также вошли Великобритания (4,5 тысячи), Германия (4,1 тысячи), Казахстан (3,4 тысячи), Сингапур (3,2 тысячи), Малайзия (2,8 тысячи), США (2,3 тысячи) и Южная Корея (1,8 тысячи). В общей сложности за первые десять дней ноября на остров отправились свыше 75 тысяч иностранных туристов.

Ранее туроператор Anex Tour анонсировал запуск полетной программы на курорты Таиланда из российских регионов с 28-29 ноября. Первые рейсы на Пхукет отправятся из Иркутска и Хабаровска, из Новосибирска и Кемерово — в Паттайю, а из Красноярска полеты будут осуществляться на оба курорта.

