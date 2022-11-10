Жителям российских регионов станет проще полететь в Таиланд

Российский туроператор анонсировал запуск полетной программы в Таиланд из регионов

Жителям российских регионов станет проще попасть в Таиланд — туроператор Anex Tour анонсировал запуск полетной программы на курорты королевства с 28-29 ноября 2022 года. Об этом сообщает портал TourDom.

Первые рейсы на Пхукет отправятся из Иркутска и Хабаровска, из Новосибирска и Кемерово — в Паттайю, а из Красноярска полеты будут осуществляться на оба курорта.

Так, стоимость шестидневного тура на двоих с вылетом рейса авиакомпании «Икар» (Ikar Airlines) из Новосибирска и проживанием в трехзвездочном отеле на Пхукете стартует от 260 тысяч рублей. При этом путевка на 13 дней обойдется отечественным путешественникам дешевле — от 222 тысяч рублей.

Ранее в ноябре посол Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават выразил надежду, что платежная система «Мир» вскоре заработает в стране. По его словам, на данный момент стороны работают над решением этого вопроса. Бангкок готов начать принимать карты у российских туристов.