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23:22, 1 ноября 2022Путешествия

В Таиланде заявили о готовности принимать карты «Мир»

Таиланд заявил о готовности начать прием карт «Мир» у российских туристов

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Таиланд выразил надежду, что платежная система «Мир» вскоре заработает в стране, рассказал посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават, пишет ТАСС.

По его словам, это может способствовать росту туристического потока. «Мы надеемся, что вскоре платежная система "Мир" или альтернативные варианты заработают, и это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между двумя нашими странами», — подчеркнул он.

На данный момент стороны работают над решением этого вопроса. Бангкок готов начать принимать карты у российских туристов. «Тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы найти альтернативные решения по этой теме», — добавил он.

Ранее стало известно, что турецкие отели для приема карт «Мир» начали подключать российские платежные сервисы. Кроме того, сообщалось, что два крупных российских банка планируют устанавливать POS-терминалы для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах.

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Марина Совина
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