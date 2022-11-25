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01:00, 25 ноября 2022Экономика

Легендарный американский миллиардер пожертвовал сотни миллионов долларов

Баффет пожертвовал на благотворительность акции стоимостью более 758 миллионов долларов
Уоррен Баффет

Уоррен Баффет. Фото: Rick Wilking / Reuters

Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность акции своей компании стоимостью более 758 миллионов долларов, пишет Bloomberg.

Легендарный американский миллиардер передал 1,5 миллиона акций класса B фонду Susan Thompson Buffett Foundation, еще по 300 тысяч акций Баффет направил организациям Howard G. Buffett Foundation (управляется его сыном), Sherwood Foundation и NoVo Foundation.

Баффету 92 года, он пятый богатейший бизнесмен на планете по версии Forbes. Его капитал оценивается более чем в 100 миллиардов долларов.

Баффет за прошлый год отдал на благотворительность около 4,1 миллиарда долларов. Часть средств была передана Фонду Билла и Мелинды Гейтс для борьбы с бедностью, развития здравоохранения и разработки вакцин против COVID-19.

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Платон Щукин
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