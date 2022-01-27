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Названы самые щедрые американские миллиардеры

Forbes обновил список американских миллиардеров-меценатов
Уоррен Баффет

Уоррен Баффет. Фото: Globallookpress.com

Forbes представил обновленный список миллиардеров-меценатов и назвал самых щедрых американцев. Первую строчку в списке занял инвестор Уоррен Баффет, который за прошлый год отдал на благотворительность порядка 4,1 миллиарда долларов. Часть средств была передана Фонду Билла и Мелинды Гейтс для борьбы с бедностью, развития здравоохранения и разработки вакцин против COVID-19.

В числе лидеров оказалась бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса — Маккензи Скотт. В 2020 году она пожертвовала 5,8 миллиарда долларов, а в 2021-м стала раздавать свое состояние быстрее остальных меценатов. При этом Безос оказался в списке благотворителей на 16-м месте. Также среди крупных пожертвований выделяют обещания Джорджа Сороса передать полмиллиарда долларов небольшому гуманитарному колледжу.

Летом 2021 года американский меценат-миллиардер Джон Арнольд обвинил благотворительные фонды в жадности и назвал их «инструментами для хранения богатства». Он упрекнул фонды в том, что они моментально получают налоговый вычет от государства, но не торопятся тратить деньги на нуждающихся, и назвал их «благотворительно-сберегательным счетом». За последнее десятилетие активы американских благотворительных фондов выросли в четыре раза, до 140 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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