Меценат-миллиардер обвинил благотворительные фонды в жадности

Американский меценат-миллиардер Джон Арнольд обвинил благотворительные фонды в жадности и назвал их «инструментами для хранения богатства». Об этом он заявил в интервью CNBC.

Бизнесмен, который сам основал благотворительную организацию Arnold Ventures, призвал реформировать законодательство в этой сфере. Арнольд упрекнул фонды в том, что они моментально получают налоговый вычет от государства, но не торопятся тратить деньги на нуждающихся, и назвал их «благотворительно-сберегательным счетом». За последнее десятилетие активы американских благотворительных фондов выросли в четыре раза до 140 миллиардов долларов.

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В начале июня сенаторы Ангус Кинг и Чак Грассли подготовили законопроект «Об ускорении благотворительных усилий» (Accelerating Charitable Efforts (ACE) Act), согласно которому фондам предоставляется два варианта получения налоговых послаблений от государства. Либо им сразу предоставляется налоговый вычет, если они соглашаются распределить собранные средства в течение 15 лет, либо получают право не тратить деньги до 50 лет, но тогда налоговый вычет зачисляется по факту расходования. «Доллары, выделенные на благотворительность, должны выполнять свою цель и приносить пользу, а не простаивать», — сказал сенатор Грассли.

Фонд Fidelity Charitable заявил, что в 2020 году выделил два миллиона грантов на 9 миллиардов долларов, что на 24 процента больше, чем в 2019 году. Независимый фонд Schwab Charitable сообщил о грантах на 3,7 миллиарда долларов в 2020 году, что на 35 процентов больше, чем годом ранее. Арнольд приводит другую статистику: в 2020 году, когда из-за пандемии помощь особенно требовалась, 35 процентов фондов не выделили на благотворительность ни доллара. За последние четыре года 10 процентов организаций не совершали ни одной операции.

В начале февраля журнал The Chronicle of Philanthropy опубликовал список самых щедрых американских благотворителей. Первое место занял богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос, который направил в различные структуры более 10 миллиардов долларов. Второе место заняла его супруга Маккензи Скотт, вложившая в благотворительность 5,73 миллиарда долларов. На третьем месте оказался бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (1,6 миллиарда).

