Путин высказался о результатах подразделения «Барс»

Путин на встрече с матерями военнослужащих заявил о хорошо воюющих «Барсах»

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих заявил, что бойцы добровольческого батальона «Барс» хорошо воюют. Трансляцию ведет «Россия 24».

Такую оценку глава государства дал в ходе разговора с женщиной, чей супруг и двое сыновей отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине добровольцами. По ее словам, супруг и старший сын служат в подразделении «Барс», а младший сын — в разведке. «Я знаю, "Барсы" хорошо воюют», — отметил Путин.

В ходе встречи президент также рассказал, что участники СВО не делят себя на касты и национальности, а помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь.

«Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно», — отметил президент России.