Путин рассказал о взаимопомощи участников СВО

Путин заявил, что участники СВО не делят себя на отдельные касты и помогают друг другу

Президент России Владимир Путин рассказал, что участники специальной военной операции (СВО) не делят себя на отдельные касты и национальности, а также помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь. Об этом он заявил на встрече с матерями военнослужащих, пишет ТАСС.

В рамках мероприятия глава государства подчеркнул, что российским военным присуще выполнять долг достойно, а тем более воинам с Кавказа, из Дагестана, где «народ особой закалки».

«Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно», — отметил президент России.

Ранее глава государства Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции (СВО) напомнил позицию России по республикам Донбасса времен 2014 года. По словам президента, тогда руководство страны надеялось, что Донбасс воссоединится с остальной Украиной.